Трамп: США следят за ситуацией в Венесуэле и контактами Мадуро с РФ и другими странами

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты держат ситуацию в Венесуэле "под контролем" и учитывают контакты правительства президента страны Николаса Мадуро с Россией и другими странами. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы держим ситуацию под контролем, мы очень внимательно следим за ней, в том числе за тем, как другие страны играют или не играют в определенные игры", - сказал он, отвечая на вопрос о контактах правительства Венесуэлы с Россией. "Мы очень хорошо знаем, что происходит", - добавил Трамп.