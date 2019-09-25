СМИ: Москва и Токио прорабатывают визит нового главы МИД Японии в Россию

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия договорились начать проработку визита в Москву нового главы японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги в ближайшее время. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи Мотэги и его российского коллеги Сергея Лаврова в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Также отмечается, что стороны подтвердили необходимость сотрудничества в различных областях. В частности, это касается пилотных проектов по туризму и переработке отходов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.