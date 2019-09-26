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Лукашенко заявил, что Россия не отдаст Крым Украине

Президент Белоруссии подчеркнул, что этот вопрос "закрыт раз и навсегда"

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия когда-либо передаст Крым Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссия
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