Британия приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Великобритания поддерживает намерения России выполнять нормы Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в размещенном в четверг в Facebook сообщении британского посольства в Москве.

"Поддерживаем действия России на пути к ратификации Парижского соглашения! Совместная работа над проблемой изменения климата важна не только для отношений России и Великобритании, но и для всей нашей планеты. Будем рады дальнейшему сотрудничеству в рамках 26-й Конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Лондоне в 2020 году", - отметили в дипмиссии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения.