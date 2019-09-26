Израильские СМИ оценили шансы Нетаньяху сформировать коалицию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху получил в среду вечером от президента Реувена Ривлина мандат на формирование правительства по итогам прошедших 17 сентября выборов, но его шансы на создание устойчивой коалиции все еще невелики. Такое мнение высказывают в четверг израильские СМИ.

Нетаньяху, принимая предложение президента в среду вечером, "девять раз упомянул необходимость двигаться как можно быстрее" к созданию коалиции, а также сразу же обратился к своему основному сопернику - лидеру блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу с предложением создать "как можно быстрее" правительство национального единства, отмечает газета The Jerusalem Post, указывая, что в той же речи сам премьер признал, что Ганц ранее уже отклонял такую возможность. Премьер сейчас может рассчитывать на поддержку 55 депутатов Кнессета, 32 из которых являются парламентариями от его собственной партии "Ликуд", а остальные - от ультраортодоксальных партий "Объединенный иудаизм Торы" и ШАС, а также блока партий "Ямина", которые сразу же после выборов договорились выступать на коалиционных переговорах единым блоком. Однако, для создания устойчивого правительства премьеру необходима поддержка по меньшей мере 61 из 120 парламентариев Кнессета 22-го созыва, указывает газета.

Уже через несколько часов в Facebook лидер центристов подтвердил, что не войдет в правительство премьера до тех пор, пока против Нетаньяху выдвигаются обвинения в коррупции и злоупотреблениях, а также заявил, что не пойдет в коалицию с ультраортодоксальными партиями ШАС и "Объединенный иудаизм Торы". "Другими словами, Нетаньяху может реветь двигателями, призывая к быстрым переговорам по формированию коалиции, но ему придется оставаться на холостом ходу в последующие дни. Остается лишь подождать, чтобы увидеть, что будет происходить: сдастся ли премьер до истечения отведенного ему срока (28 дней с возможностью продления еще на 14 для формирование коалиции - прим. ТАСС) и передаст Ганцу возможность также провалиться, либо "Кахоль-Лаван", или даже "Наш дом - Израиль" (партия Авигдора Либермана - прим. ТАСС) моргнут первыми (согласятся войти в коалицию - прим. ТАСС)", - пишет The Jerusalem Post. Либерман в четверг уже заявил о готовности вести переговоры с "Ликуд", но не с ультраортодоксальными партиями, которые вошли в коалиционный блок с партией премьера, отмечает газета.

Миссия невыполнима

Газета The Times of Israel считает, что в среду вечером президент Ривлин "попробовал найти хоть какой-то смысл в становящейся все более комплексной постэлекторальной реальности". Издание в четверг пишет, что глава государства решил поручить формирование коалиции Нетаньяху, так как в ходе консультаций с руководством вошедших в Кнессет партий его рекомендовали 55 депутатов, а Ганца - 54, хотя для правительства необходима поддержка минимум 61 из 120 депутатов парламента. "Миссия невыполнима?", - задается вопросом газета, отмечая, что "Нетаньяху не улыбался, получая назначение".

"Президент вновь, всего через пять месяцев после предыдущей попытки, поручил премьеру создать правительство, хотя в прошлый раз ему это уже не удалось", - пишет газета. Нетаньяху по итогам предыдущих выборов 9 апреля не смог сформировать коалицию как раз из-за отказа Либермана войти в правительство вместе с ультраортодоксальными партиями. Тогда премьер инициировал и провел через парламент закон о самороспуске и назначении первых в истории Израиля повторных выборов на 17 сентября только лишь с тем, чтобы возможность создать кабинет не перешла к Ганцу.

На этот раз Нетаньяху пообещал Ривлину вернуть мандат, если у него не получится сформировать коалицию, и это может произойти даже до истечения отведенного ему законом срока, пишет The Times of Israel. "Однозначно, Нетаньяху хочет сделать так, чтобы все думали, что именно Ганц является препятствием, мешающим формированию устойчивого правительства, параллельно пытаясь убедить Либермана (присоединиться к узкому правому кабинету - прим. ТАСС), сколь бы маловероятным это ни казалось. При этом, он (Нетаньяху - прим. ТАСС) намерен выглядеть победителем в глазах общественного мнения, если Израилю придется идти на третьи выборы", - резюмирует издание.