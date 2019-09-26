Столтенберг: НАТО наращивает присутствие в Арктике, но избегает роста напряженности с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, но старается с учетом позиций России избегать роста напряженности в этом регионе. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте этого вуза.

"Арктика всегда была важна, и ее значение сейчас возрастает отчасти из-за таяния льдов и выявления новых месторождений полезных ископаемых. Отчасти это обусловлено еще и тем, что Россия и Китай проявляют повышенный интерес к Арктике. НАТО придется сформировать сбалансированный подход ко всему этому", - отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о позиции Североатлантического альянса по ситуации в Арктическом регионе.

"Мы в настоящий момент инвестируем в свои возможности, позволяющие расширить наше присутствие в Арктике за счет кораблей, самолетов, подводных лодок", - продолжал генсек НАТО. "Таким образом мы наращиваем свое присутствие в Арктике, но я глубоко убежден в том, что на Крайнем Севере нам следует выступать за снижение напряженности. На Крайнем Севере мы с Россией проводим уникальные операции по спасению на море, по вопросам окружающей среды. Да, мы должны там присутствовать, но нам следует одновременно сохранять напряженность на низком уровне и продолжать взаимодействовать с Россией в рамках Арктического совета (государствами - членами Арктического совета являются Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция - прим. ТАСС)", - уверял Столтенберг.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Рованиеми (Финляндия) в мае на заседании Арктического совета министерского уровня выразил обеспокоенность в связи с планами по соединению Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем". Кроме того, он назвал незаконными требования РФ от иностранных судов запрашивать разрешение на прохождение по российскому участку арктической транспортной артерии. Помпео назвал укрепление Россией своих северных границ "моделью агрессивного поведения".