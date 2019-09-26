Президент Ирана: у США нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае появления такой инициативы. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в четверг президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы", - сказал Роухани. Он также отметил, что "иранские власти абсолютно не заинтересованы в визите в США". "У Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика", - добавил президент.

Власти США ограничили возможность перемещения президента Ирана в Нью-Йорке на время проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Роухани не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, расположенной на Манхэттене. Кроме того, президент Ирана получил специальное разрешение на пребывание в отеле.

Власти США выдали 19 сентября президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН. До этого момента участие Роухани и Зарифа в работе Генассамблеи было под вопросом. При этом около одной трети членов делегации президента Ирана не получили визы в США для посещения ГА ООН.

Без предварительных условий

Вместе с тем, Иран готов рассмотреть возможность двусторонней встречи с представителями США лишь в случае, если Вашингтон откажется от любых предварительных условий, заявил Хасан Роухани. "Америка должна отказаться от предварительных условий, и, если она это сделает, конечно, будет заложена почва для того, чтобы определенные новые условия [для встречи] были рассмотрены", - сказал Роухани, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Иран будет дальше отказываться от обязательств по ядерной сделке, если европейцы не начнут выполнять ее экономические условия. Он обратил внимание на нехватку политической воли со сороны ЕС для выполнения экономической части сделки.

"Это нехватка желания, или может быть они хотят не платить ничего за то соглашение, частью которого они являются", - отметил он. Отвечая на вопрос об отказе Ирана от обязательств по сделке, Роухани подтвердил, что если ситуация не изменится, то "Иран предпримет дальнейшие шаги".

Лучшее решение кризиса в Сирии

Наилучшее решение существующей проблемы Идлиба заключается в том, чтобы войска США покинули сирийскую территорию, считает президент Ирана. "Лучшее решение - это вывод американской армии с территории Сирии, потому что именно США стали главной причиной кризиса в этой стране", - сказал он. Роухани добавил, что "сирийская армия должна занять территорию вдоль границы с Турцией".

По его словам, "иранское предложение значительно лучше, чем план по продвижению турецкой армии на территорию Сирии". "Турецкие войска должны остаться в Турции", - подчеркнул он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".