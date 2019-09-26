NYT: Трамп хочет узнать, кто предоставил осведомителю данные о его беседе с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил представителям миссии США при ООН, что он рассчитывает узнать о том, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, соответствующее заявление Трамп сделал в четверг утром, выступая на закрытом мероприятии перед группой людей, состоящей из порядка 50 сотрудников постпредства США при ООН. Источник газеты подчеркнул, что никто из присутствовавших не ожидал подобного заявления. Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что осведомитель мог узнать детали разговора только через третьих лиц, а также в очередной раз обвинил американские СМИ, сообщившие о жалобе сотрудника разведки, в продажности.

"Я хочу знать, кто предоставил информацию этому осведомителю, потому что это похоже на шпионаж, - указал Трамп. - Вы знаете, как мы поступали раньше, когда мы с умом подходили к вопросам шпионов и предателей? Мы обращались с ними несколько иначе по сравнению с тем, как это происходит сейчас".

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.