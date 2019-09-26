Парламент Перу отклонил предложение президента о проведении досрочных выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) в четверг отклонил предложение президента страны Мартина Вискарры о проведении досрочных всеобщих выборов. Об этом сообщило агентство ANDINA.

Против этой инициативы главы государства выступили 13 членов парламентской комиссии по вопросам конституции. В конце июля правительство Перу внесло в законодательный орган поправки к проекту конституционный реформы, согласно которым предлагалось проведение выборов главы государства и парламентариев 19 апреля 2020 года вместо 2021 года. В случае одобрения Конгрессом проект реформы был бы вынесен на референдум.

Вискарра вступил в должность президента Перу 23 марта этого года после того, как парламент принял отставку с высшего государственного поста его предшественника Педро Пабло Кучински. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте бывшего перуанского лидера из-за коррупционного скандала.

С момента вступления в должность Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству. Причиной был отказ парламента одобрить предложенные исполнительной властью реформы, направленные на борьбу с коррупцией.