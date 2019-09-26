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Визит Николаса Мадуро в Россию

Часть делегации из Венесуэлы осталась в Москве для обсуждения сотрудничества

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал свою поездку в российскую столицу "абсолютным успехом"

КАРАКАС, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько венесуэльских чиновников остались в Москве после визита президента страны Николаса Мадуро для обсуждения возможных соглашений. Об этом сообщил в четверг сам глава государства после возвращения из поездки.

"Мы договорились, что у нас будет лучшее завершение года в том, что касается конкретных результатов сотрудничества в экономической, финансовой, военной, продовольственной и торговой сфере, и что мы подготовимся к 2020 и 2021 годам для увеличения инвестиций и расширения двустороннего сотрудничества. Часть нашей делегации осталась в России - несколько министров, заместителей министров, глав ведомств, чтобы обсудить детали с российскими коллегами", - сказал он на пресс-конференции в аэропорту, которая транслировалась в Twitter.

Мадуро назвал свою поездку в Москву "абсолютным успехом". "Мы согласовали новую дорожную карту сотрудничества", - отметил он. По словам президента, его российский коллега Владимир Путин "подтвердил полную поддержку России в том, чтобы Венесуэла усиливала свою военно-техническую готовность".

Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник. В среду в Кремле состоялись его переговоры с Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Мадуро на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась.

В поездке в Россию президента Венесуэлы сопровождали, среди прочих, министр связи и информации Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

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Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВизит Николаса Мадуро в Россию
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