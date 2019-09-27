Главы МИД РФ, Турции и Ирана могут приехать на встречу Конституционного комитета

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран "астанинской тройки" - России, Ирана и Турции - могут принять участие в первом заседании Конституционного комитета Сирии, которое пройдет в Женеве в конце октября. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Я думаю, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Они принимали участие в работе над формированием этого комитета, и в этом их большой вклад, особенно со стороны РФ и Ирана", - добавил глава ведомства.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что РФ будет представлена на заседании Конституционного комитета Сирии на очень высоком уровне.

Валид Муаллем также заявил, что США обвинили власти Сирии в химатаке, чтобы помешать прогрессу в политическом урегулировании.

"Это фальшивые обвинения, - подчеркнул он. - Всегда, когда мы достигаем политического прогресса для сирийского народа, американцы "удивляют" нас такими заявлениями". "Это фальшь и вранье", - добавил Муаллем.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия.

О создании этого органа 23 сентября объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение о его формировании для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.