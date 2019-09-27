Мадрид оспорит новые резолюции парламента Каталонии об амнистии заключенных политиков

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании обжалует проекты резолюций, одобренные парламентом Каталонии, которые связаны с требованиями об амнистии заключенных региональных политиков и выводе из автономии гражданской гвардии. Об этом сообщили в кабмине страны.

В четверг каталонская палата пообещала "институциональный ответ на вердикт" Верховного суда (ВС) страны в отношении лидеров сепаратистского движения. Парламент автономной области также будет работать над тем, чтобы добиться амнистии для политиков в случае приговоров о лишении свободы. Кроме того, сторонники независимости выступили за то, чтобы сотрудники испанской гражданской гвардии покинули территорию Каталонии.

"Мы хотим сообщить, что правительство [Испании] изучает содержимое [одобренных инициатив], чтобы опротестовать их и действовать в судебном порядке против вышеупомянутых резолюций", - уточнили в кабмине. "Нужно учитывать, что они все еще официально не опубликованы", - добавили власти страны.

Шаг региональной палаты был предпринят после того, как в понедельник были задержаны девять радикально настроенных сторонников независимости Каталонии. Подозреваемые являются членами так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за выход автономии из состава Испании. В ходе обысков у них были изъяты материалы для изготовления взрывных устройств. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что подозреваемые могли попытаться устроить атаки в ближайшее время.

1 октября 2017 года состоялся референдума о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона. Верховный суд Испании может вынести вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, в первой половине октября 2019 года. Не исключается, что приговор приведет к акциям протеста в регионе.