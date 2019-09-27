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В Киеве заявили, что Евросоюз "сам придет" и предложит членство Украине

Вице-премьер страны рассказал об усилиях по выходу из политической сферы интересов России и назвал СНГ "клубом неудачников"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС). Такого мнения придерживается вице-премьер страны, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - заявил Кулеба в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

По его словам, руководство Украины прилагает усилия, чтобы страна "перестала быть частью "русского мира" и вышла из политической сферы интересов России. По мнению Кулебы, для этого Украине следует окончательно остановить взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

"<...> Если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - подчеркнул украинский вице-премьер.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСотрудничество в рамках СНГ
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