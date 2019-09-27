В Молдавии заочно арестовали соратника Плахотнюка, обвиняемого в России в наркотрафике

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Молдавский суд выдал ордер на арест спортсмена Константина Цуцу, который является одним из ближайших сподвижников бежавшего за границу бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Каталина Богонос.

"Он [Цуцу] арестован на 30 суток по делу об извлечении выгоды из влияния", - отметила она.

Так как после смены власти Цуцу покинул страну, решение суда позволяет объявить его в международный розыск. Он был известен как победитель ряда проводимых в Молдавии соревнований по кикбоксингу и смешанным единоборствам, был избран депутатом от Демпартии и считался одним из приближенных к Плахотнюку.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающей президента Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum, которые отстранили от власти Демпартию. Однако сторонники демократов, среди которых был Цуцу, заблокировали входы в правительство и другие госучреждения, что спровоцировало двоевластие. Кризис удалось разрешить, когда поддержку новому правительству оказали Россия, ЕС, США и ряд других стран, после чего демократы перешли в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил депутатские полномочия.

Плахотнюк был заочно арестован в Москве по обвинению в совершении ряда преступлений. Его считают причастным к так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. МВД России также предъявило обвинения олигарху и его приближенному Цуцу в организации транснационального преступного сообщества, которое наладило канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России.

Следствие считает, что Плахотнюк является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, контроль за которым осуществлял Цуцу. Это преступное сообщество в период с июня по август 2012 года создали и возглавили молдаванин Олег Прутяну и другие уроженцы республики и Испании.