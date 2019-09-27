В МИД Британии заявили о готовности Лондона бороться с Тегераном за свободу судоходства

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Лондон выступает в защиту свободы судоходства, попытки ограничить которую, как считают британские власти, предпринимает Тегеран. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном внешнеполитическим ведомством после того, как задержанный Ираном в июле нефтяной танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, был освобожден и вышел в международные воды.

"Stena Impero был незаконно захвачен Ираном. Это очередное звено в цепочке попыток [Тегерана] создать препятствия свободе судоходства, - сказал Рааб. - Вместе с нашими международными партнерами мы работаем над поддержанием международного правопорядка и защищаем свободу судоходства".

19 июля танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе. Согласно сообщениям агентства IRNA, это произошло после того, как он выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти ИРИ заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября власти Ирана разрешили семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.