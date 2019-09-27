Главы МИД стран ОДКБ призвали поддержать резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на рабочей встрече в Нью-Йорке в пятницу приняли совместное заявление с призывом поддержать резолюцию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Было принято совместное заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. В нем министры призвали поддержать резолюцию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", в том числе предложение признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что руководители дипломатических ведомств стран организации обменялись мнениями по вопросам повестки 74-й сессии ГА ООН и другим актуальным проблемам. Во встрече принял участие и.о. генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков, который проинформировал министров о ходе подготовки к заседаниям уставных органов и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые запланированы на конец ноября в Бишкеке.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.