Конгресс США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу вновь одобрила резолюцию об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

В среду данный документ принял Сенат Конгресса, теперь он попадет на стол главы Белого дома, который, скорее всего, вновь наложит на резолюцию вето. Весной обе палаты законодательного органа уже голосовали за отмену режима ЧП на южной границе, однако Трамп наложил на соответствующую резолюцию вето.

В этот раз поводом внесения резолюции в Конгресс стало принятое в начале сентября вашингтонской администрацией решение использовать $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов. Законодатели подвергли резкой критике такой шаг.

Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит американской администрации, в частности, аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. В Вашингтоне полагают, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.