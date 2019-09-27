Украинская армия получила сертификаты на использование ударных беспилотников

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

"Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию БпАК Bayraktar TB2", - отметили в ведомстве, уточнив, что 50 украинских военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию авиакомплексов.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение украинской армией в марте 2019 года. Они оборудованы современными высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей и способны проводить в воздухе 24 часа. Беспилотник способен нести 50 кг полезной нагрузки. Максимальная скорость полета - 222 км/ч, радиус действия - 150 километров.