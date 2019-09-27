В Египте прошли акции в поддержку президента ас-Сиси

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Многочисленные акции в поддержку президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Вооруженных сил республики прошли в пятницу в Каире и других городах страны. Они были организованы в противовес пикетам и антиправительственным выступлениям, которые прокатились по нескольким городам ровно неделю назад.

Как передает газета Al Ahram, в поддержку руководства страны в Каире и других провинциях на улицы вышли тысячи человек. В столице сразу на нескольких площадках были организованы концерты и выступления артистов, исполнявших патриотические песни. Люди с египетскими флагами скандировали лозунги в поддержку президента и стабильности страны. В ряде провинций марши были инициированы профсоюзами.

Ранее в пятницу ас-Сиси, вернувшись из Нью-Йорка, где он принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил египетским журналистам, что его не беспокоят акции протеста. "Нет оснований для беспокойства. Египетский народ стал более сознательным, его нельзя обмануть", - сказал он. При этом египетский лидер подчеркнул, что при необходимости он может вывести на улицы миллионы своих сторонников.

С утра в Каире были перекрыты все подъезды к площади Тахрир, а также проезды по основным автотрассам. В течение всего дня в городе наблюдалось значительное присутствие полиции, меры безопасности были серьезно усилены.

21 и 22 сентября в Каире, Александрии, Суэце, Думьяте и Эль-Мансуре прошли антиправительственные акции, которые были разогнаны полицией. Власти обвинили исламистские телестанции и поддерживающие исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) западные спутниковые каналы, включая Al Jazeera, в фальсификации новостей и использовании сфабрикованного видеоконтента для провокации беспорядков. За недостоверное освещение протестов в стране были заблокированы информационные сайты британской вещательной корпорации Би-би-си, а также базирующегося в США канала Al Hurra. Деятельность последнего в Египте была официально запрещена еще в 2013 году.

Спустя неделю после акций протеста генеральная прокуратура страны обнародовала данные о количестве задержанных в разных городах, заявив, что "было задержано и допрошено не более 1000 человек, обвиняемых в участии в демонстрациях в пяти провинциях".