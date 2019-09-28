{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США не пустят Зарифа к больному постпреду Ирана до освобождения американского заключенного

Как сообщили агентству Reuters в Госдепартаменте, запрос на визит главы МИД Ирана был отклонен

ТАСС, 28 сентября. США потребовали от Ирана освободить одного из американских граждан, находящихся в заключении в Исламской Республике, в качестве условия для визита главы МИД Ирана Джавада Зарифа к находящемуся в больнице постпреду страны при ООН Маджиду Тахт-Раванчи. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента и пресс-секретаря иранского постпредства при ООН.

Иранская сторона направила властям США соответствующий запрос, который был отклонен, сообщил агентству представитель Госдепартамента.

"Иран незаконно удерживает в заключении нескольких граждан США на протяжении нескольких лет <...>. Мы уведомили иранское представительство, что запрос на визит будет удовлетворен, если Иран освободит одного из американских граждан", - цитирует представителя Госдепартамента агентство.

Как рассказал агентству пресс-секретарь иранского постпредства, Тахт-Раванчи проходит лечение от рака в одной из клиник Нью-Йорка.

В отношение членов иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, американскими властями установлены ограничения по передвижению на территории США.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
WP: Белый дом ограничил доступ к беседе Трампа о вмешательстве в выборы
По данным источников издания, в 2017 году американский президент в разговоре с главой МИД РФ и послом РФ в Вашингтоне заявил, что США вмешиваются в выборы в других странах мира
Читать полностью