Второй тур досрочных президентских выборов в Тунисе состоится 13 октября

ТУНИС, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение второго тура досрочных выборов главы государства в Тунисе назначено на 13 октября 2019 года. Об этом в вышедшем в эфир в пятницу интервью телеканалу France24 сообщил глава Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) республики Набиль Баффун.

"Практически и математически второй тур состоится в воскресенье, 13 октября 2019 года, - указал он. - Мы готовы к этой дате". При этом, как пояснил глава тунисского Центризбиркома, законодательство республики обязывает ВНКВ определить дату второго тура голосования в течение двух недель после объявления окончательных результатов первого тура выборов.

Как указали в ВНКВ, окончательные результаты первого тура голосования будут объявлены после оглашения решения административного суда в отношении поданных кандидатами апелляций. Планируется, что данное решение будет озвучено судебной инстанцией в понедельник, 30 сентября.

19 сентября шесть кандидатов на досрочных президентских выборах в Тунисе подали заявления, чтобы обжаловать предварительные результаты первого тура досрочных президентских выборов. Среди несогласных с итогами голосования: занявший четвертое место министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди (10,7%), пятое - премьер-министр Туниса Юсеф Шахед (7,4%), восьмое - Сейфэддин Махлуф (4,4%) и три претендента, набравшие меньше 1% голосов избирателей. Позднее административный суд республики сообщил о том, что две из шести апелляций приняты на рассмотрение.

По результатам прошедшего 15 сентября первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе, на первой позиции с 18,40% оказался независимый кандидат Каис Саид. Второе место, набрав 15,58% голосов, занял находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи. Третьим с 12,9% стал кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда" временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру, высказавший свое согласие с итогами голосования.