МИД Швейцарии не комментирует возможный перенос заседаний ООН из Нью-Йорка в Женеву

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) воздерживается от комментариев по поводу возможного переноса ряда мероприятий ООН из Нью-Йорка в Женеву и Вену в связи с невыдачей американских виз членам российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Ренц Тильман.

"ФДИД не комментирует такого рода заявления", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, как Швейцария относится к высказанному постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым мнению о том, что Вена и Женева могли бы справиться с проведением заседаний Первого комитета ГА ООН и Комиссии по разоружению в случае переноса этих мероприятий из Нью-Йорка.

На пресс-конференции в Вене в пятницу Ульянов напомнил, что временами органы ООН заседают не только в Нью-Йорке, но и в европейских центрах ООН - Женеве и Вене, где есть необходимые инфраструктура и помещения. "Если Соединенные Штаты грубо игнорируют свои обязательства по соглашению с ООН 1947 года, то надо реагировать, ведь вообще-то этот вопрос встал еще какое-то время назад", - сказал глава российской дипмиссии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США.

Десять членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.