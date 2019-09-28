Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе похоронен в своей родной деревне

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе похоронен в своей родной деревне Кутама в 90 километрах к северо-западу от столицы страны Хараре. Об этом сообщило в субботу агентство France Presse со ссылкой на семью Мугабе.

Церемония похорон носила частный характер, присутствовали только те, кто получил специальное приглашение от родных экс-президента, подчеркивает агентство.

Не все в Зимбабве остались довольны частным характером состоявшихся похорон. Так, пресс-секретарь правящей в стране партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-PF) Саймон Хая Мойо назвал подобное решение "самым неудачным" и дал понять, что за ним стоят "политические уловки".

Первоначально правительство Зимбабве и семья Мугабе достигли соглашения о том, что бывший глава государства будет похоронен в конце октября на столичном кладбище, известном как Акр национальных героев, в специальном мавзолее. Однако, в минувший четверг семья пересмотрела свою позицию и неожиданно заявила, что похороны состоятся в субботу на малой родине Мугабе в его родной деревне. Центральным властям не оставалось ничего, как согласиться с этим требованием. Семья выразила желание похоронить Роберта Мугабе в его родных местах, правительство с уважением относится к пожеланиям семей погибших героев, отметило в связи с этим Министерство информации Зимбабве.

Многолетний глава государства

Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре после продолжительной болезни. В тот же день президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил, что правящая партия присвоила бывшему лидеру звание национального героя.

Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве непрерывно в течение 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", а 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.