В Манчестере откроется съезд Консервативной партии

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Ежегодная конференция правящей Консервативной партии Великобритании в воскресенье начнет работу в английском Манчестере. Основной темой конференции, проходящей на фоне неопределенности вокруг предстоящего выхода страны из ЕС, должно стать будущее королевства после Brexit, в частности реформирование систем здравоохранения и образования, борьба с преступностью, а также изменением климата планеты.

Как пишут политические обозреватели британских газет, съезд, который соберет 11 тыс. делегатов, станет главной агитационной площадкой для тори в преддверии внеочередных выборов в парламент, которые могут состояться уже этой осенью. В течение четырех дней руководство партии будет отстаивать ее политику в отношении Brexit и знакомить участников съезда со своим видением будущего покинувшей ЕС "глобальной Британии". Консерваторы, потерявшие в этом месяце рабочее большинство в парламенте и противостоящие попыткам оппозиции отложить выход страны из Евросоюза, настаивают на том, что Brexit должен быть осуществлен не позднее 31 октября. Как заявляет лидер тори Борис Джонсон, возглавивший партию и правительство в июле, только благодаря этому расколотая страна сможет вновь сплотиться и сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Предвыборные обещания

Ожидается, что на съезде прозвучат, по сути, такие предвыборные обещания, как дальнейшее повышение расходов на национальную систему здравоохранения, увеличение числа сотрудников полиции для борьбы с преступностью, принятие мер по содействию британскому бизнесу, улучшение транспортной инфраструктуры, а также будут оглашены многочисленные "зеленые" инициативы, которые позволят стране к 2050 году довести до нуля объем выбросов углекислого газа в атмосферу. В среду, 2 октября, к собравшимся должен будет обратиться с речью Джонсон, от которого ждут резких выпадов в адрес оппозиции и противников Brexit, а также традиционных обещаний выполнить волю британского народа, проголосовавшего за выход из ЕС на состоявшемся в 2016 году референдуме.

Ложка дегтя

Во время конференции правящей партии парламентская оппозиция может предпринять попытку сместить Джонсона с занимаемого поста. Лейбористы во главе с Джереми Корбином ведут переговоры с другими оппозиционными силами о том, чтобы в начале следующей недели поставить на голосование вопрос о доверии правительству Джонсона. В Консервативной партии идет подготовка к такому варианту развития события, и, по данным газеты "Дейли телеграф", депутаты-тори проинструктированы о том, что должны "первым же поездом возвращаться в Лондон", если оппозиция решится на вотум. Кроме того, в Манчестере запланировано несколько масштабных акций протеста против Brexit и политики Джонсона.

Конференция будет омрачена и тем, что в начале месяца из рядов тори был исключен 21 депутат парламента, выступивший против правительства, чтобы не допустить выхода страны из Евросоюза без сделки с ЕС. Среди наказанных "мятежников" оказался глава британского Минфина Филип Хаммонд, экс-министр юстиции Дэвид Гок, бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, а также внук Уинстона Черчилля Николас Соумс. Большинство из них при этом по-прежнему считают себя консерваторами и, возможно, будут присутствовать на конференции.