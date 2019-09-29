Семья президента Австрии пришла на участок для голосования с собакой

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с супругой Дорис Шмидауэр проголосовали на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента). Глава государства пришел на избирательный участок в школу третьего района Вены рядом с посольством России вместе с домашним питомцем - собакой по кличке Юли - передает корреспондент ТАСС с места событий.

Президент не стал делать прогнозов относительно сроков формирования правительства и предложил дождаться итогов выборов. "Я не хочу определять сейчас сроки, посмотрим, что будет вечером, надо дождаться результатов голосования", - сказал Ван дер Беллен собравшимся журналистам.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии проходят в воскресенье. Они определят, какие политические партии войдут в состав парламента и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Фаворитом на выборах выступает консервативная АНП во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, эта партия получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера республики. Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия - Либеральный форум" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца" с Петером Пильцем.