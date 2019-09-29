Times: Джонсону может грозить импичмент

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда. Он признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября. Судьи одной из высших апелляционных инстанций королевства, по сути, согласились с критиками премьера, которые с самого начала заявляли, что при помощи пророгации парламента тот хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.

Sunday Times пишет, что предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией "Плайд камри", и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин. Теоретическим итогом этой процедуры, если ей будет дан ход, мог бы стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.

"Я признаю, что идея импичмента в отношении премьер-министра кажется мне чрезвычайной, даже уникальной. Но мы живем в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент", - написала на сайте The Times представитель "Плайд камри" в парламенте Лиз Сэвилл.

Оппозиционные Лейбористская партия и Либерально-демократическая партия Великобритании, как пишет газета, обсудят этот вопрос в понедельник и допускают любое развитие ситуации. До этого импичмент не объявлялся ни одному британскому премьер-министру, а последний раз подобная процедура запускалась в 1848 году, когда к суду за тайное соглашение с Россией пытались привлечь тогдашнего министра иностранных дел и будущего премьер-министра Генри Палмерстоуна.

Параллельно, как ранее сообщила газета The Daily Telegraph, две крупнейшие оппозиционные парламентские партии - Лейбористская партия и Шотландская народная партия (ШНП), могут уже в начале следующей недели инициировать вотум о доверии правительству Джонсона. Сложность для правительства представляет тот факт, что оппозиция может поставить на голосование вопрос о доверии кабмину в те дни, когда большинство депутатов правящей Консервативной партии будут находиться в Манчестере на ежегодной партийной конференции. Хотя парламент обычно приостанавливает свою работу в период проведения таких мероприятий, депутаты отказали Джонсону в просьбе устроить перерыв в заседаниях на время съезда, открывающегося в воскресенье.