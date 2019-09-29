Глава МВД Британии заявила, что никогда не позволит вернуться в страну жене террориста ИГ

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства никогда не позволят вернуться на родину 19-летней Шамиме Бегум, сбежавшей в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в воскресенье в интервью газете The Sun on Sunday глава британского МВД Прити Пател.

"Об этом и речи быть не может. Наша работа заключается в том, чтобы гарантировать безопасность страны. Мы не можем допустить въезд в нашу страну людей, которые хотят нанести нам вред, и это включает женщин", - сказала министр. "С учетом того, что я знаю с точки зрения безопасности и разведки, я просто не хочу допускать в нашу страну никого, кто был активным сторонником ИГ или выступал в их поддержку", - сказала Пател.

Известность Бегум получила в 2015 году. Тогда, в возрасте 15 лет, она вместе с двумя школьными подругами, Кадизой Султаной и Амирой Абас, обманув родителей, сбежала через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к религиозным фанатикам, которых ООН обвинила в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Там ее выдали замуж за голландского экстремиста Яго Ридейка, от которого у Бегум родились трое детей. Все они умерли.

В феврале этого года корреспонденты британских телеканалов отыскали девушку в лагере для беженцев Эль-Хоул в сирийской провинции Хасеке. Она просила британские власти позволить ей вернуться в страну, однако Лондон лишил ее гражданства на том основании, что у нее было еще гражданство Бангладеш, откуда родом родители девушки. Позицию Лондона не изменило заявление властей Бангладеш, что у Бегум никогда не было паспорта этой страны.

По официальным данным, около 900 британцев покинули страну, чтобы встать на сторону террористов в Сирии и Ираке. С тех пор 20% из них погибли, 40% вернулись, а 40% продолжают оставаться на Ближнем Востоке.