Австрийская партия свободы может уйти в оппозицию после выборов в парламент

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель правой Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер заявил, что его партия готовится оказаться в оппозиции по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии).

По его словам, результаты выборов не позволяют рассчитывать на участие в переговорах по формированию будущего правительства Австрии. "Это значит, что мы готовимся к оппозиции", - приводит слова Хофера Австрийское агентство печати.

АПС, согласно предварительным данным экзитпола телеканала OE24.TV и информационного агентства APA, потерпела серьезное поражение на выборах и заняла только третье место с 16% голосов. Ее преследует на четвертом месте партия "Зеленые", которая с результатом 14% возвращается в парламент. Лидирует на выборах Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, которая набирает 37% голосов. Социал-демократическая партия Австрии набирает 22% голосов, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.