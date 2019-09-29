Кипрская оппозиция требует расследовать историю с арендой частного самолета для президента

НИКОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Кипра потребовали расследования истории вокруг обстоятельств предполагаемой аренды частного самолета, которым вылетела из США кипрская делегация во главе с президентом страны Никосом Анастасиадисом, но который в итоге вернулся в Нью-Йорк из-за технической проблемы. Свои требования представители оппозиции изложили в воскресенье в Twitter.

"Платит ли за это кипрское правительство? Если да, то какова конкретная стоимость для кипрских налогоплательщиков?", - задается вопросом член центрального комитета Демократической партии Манолис Кириаку. Он также дал понять, что если самолет был предоставлен президенту и делегации их друзьями, то необходимо знать, кто именно выступил в этой роли.

Парламентарий от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Ирена Хараламбиду потребовала предоставить ей информацию о том, был ли частный самолет действительно зафрахтован правительством, и если да, то кто именно является его владельцем. А еще один представитель АКЭЛ Христос Христофидис написал в Twitter: "Я ни на что не намекаю, но возникла необходимость обеспечить транспарентность в этом вопросе".

Согласно информации, распространенной газетой Phileleftheros, секретариат президента Кипра уже готовит ответ на эти вопросы, в котором будет назван владелец самолета. Источники издания также сообщили, что в этом ответе будет дано пояснение, что к участию в тендере на предоставление услуг по доставке делегации было привлечено три авиакомпании и что возглавляемое президентом правительство воспользовалось самым дешевым предложением.

Частный самолет, на борту которого находились президент Анастасиадис, его супруга Андри, глава кипрского МИД Никос Христодулидис, официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Продромос Продрому и другие члены кипрской делегации, участвовавшие в 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вылетел в субботу в Лондон из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Однако, в ночь на воскресенье этот самолет вернулся обратно, поскольку после трех часов полета над Атлантикой пилот обнаружил трещину в лобовом стекле кабины и принял решение лететь назад по соображениям безопасности.