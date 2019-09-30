{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: помощники Байдена потребовали не позволять адвокату Трампа выступать на телевидении

Письма с указанными требованиями направили руководству центральных американских телеканалов

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Помощники бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, участвующего в предвыборной гонке, обратились к руководству ведущих американских телеканалов с требованием не приглашать для выступлений в эфире Рудольфа Джулиани, который является адвокатом американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The New York Times.

Письма с указанными требованиями направили руководству телеканалов ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News две сотрудницы предвыборного штаба Байдена. Они подчеркнули, что журналисты "продолжают предоставлять Джулиани возможность выступать в эфире и распространять заведомо ложные и уже опровергнутые конспирологчиеские теории в интересах Трампа".

"Предоставление Джулиани ценного эфирного времени для распространения этих утверждений не соответствует интересам зрителей и не идет на пользу журналистике", - утверждают представители Байдена.

Джулиани в течение последних дней неоднократно выступал на центральных каналах. Он заявлял, в частности, о наличии доказательств нарушений со стороны Байдена и его сына, касающихся их деятельности на Украине. Кроме того, адвокат подчеркивал, что считает заслуживающей доверия информацию о том, что ряд лиц на Украине могли пытаться вмешиваться в американские президентские выборы 2016 года с целью оказания содействия демократам.

Издание констатирует, что Байдена также регулярно приглашают выступать в эфире центральных телеканалов, однако он обычно отказывается. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом республиканца Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

Теги
Байден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, Рудольф
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Так же эти нападения назвал госсекретарь США Майкл Помпео
Читать полностью