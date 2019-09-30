NYT: помощники Байдена потребовали не позволять адвокату Трампа выступать на телевидении

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Помощники бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, участвующего в предвыборной гонке, обратились к руководству ведущих американских телеканалов с требованием не приглашать для выступлений в эфире Рудольфа Джулиани, который является адвокатом американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The New York Times.

Письма с указанными требованиями направили руководству телеканалов ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News две сотрудницы предвыборного штаба Байдена. Они подчеркнули, что журналисты "продолжают предоставлять Джулиани возможность выступать в эфире и распространять заведомо ложные и уже опровергнутые конспирологчиеские теории в интересах Трампа".

"Предоставление Джулиани ценного эфирного времени для распространения этих утверждений не соответствует интересам зрителей и не идет на пользу журналистике", - утверждают представители Байдена.

Джулиани в течение последних дней неоднократно выступал на центральных каналах. Он заявлял, в частности, о наличии доказательств нарушений со стороны Байдена и его сына, касающихся их деятельности на Украине. Кроме того, адвокат подчеркивал, что считает заслуживающей доверия информацию о том, что ряд лиц на Украине могли пытаться вмешиваться в американские президентские выборы 2016 года с целью оказания содействия демократам.

Издание констатирует, что Байдена также регулярно приглашают выступать в эфире центральных телеканалов, однако он обычно отказывается. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом республиканца Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.