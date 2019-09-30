Ереванский суд оставил под арестом экс-министра финансов Армении Хачатряна

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял в понедельник решение оставить под арестом бывшего министра финансов Армении, экс-начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, который обвиняется в растрате государственных средств. Об этом сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян.

"Суд отклонил наше ходатайство об освобождении нашего подзащитного и оставил его под арестом", - отметил юрист.

Экс-министр финансов страны был арестован 30 августа. В пресс-релизе Службы национальной безопасности указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Хачатрян являлся одной из ключевых политических фигур во время пребывания Сержа Саргсяна на посту президента Армении (2008-2018). С 2008 до 2014 года он возглавлял Комитет государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.