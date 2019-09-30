Telegraph: британская оппозиция потребует от Джонсона отсрочить Brexit

ТАСС, 30 сентября. Лидеры оппозиционных партий намерены до конца недели вынудить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отсрочить дату выхода страны из Евросоюза. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, сторонники сохранения членства страны в ЕС проведут в понедельник встречу в офисе лидера Лейбористской партии Джереми Корбина для обсуждения изменения законодательства, чтобы обязать британского премьера запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора. Парламентарии при этом полагают, что принятый ранее Палатой общин закон, который обязывает Джонсона до 19 октября попросить ЕС об отсрочке Brexit, если до этого момента правительству не удастся достичь нового соглашения с Брюсселем, не оставляет временного запаса для обращения в суд, если глава правительства все же решится отказаться от переноса даты Brexit.

Оппозиционные партии рассчитывают установить контроль над парламентской повесткой дня во время съезда правящей Консервативной партии, который в эти дни проходит в Манчестере. Даже если им этого сделать не удастся, то их действия, по крайней мере, серьезно нарушат программу съезда консерваторов, поскольку депутатам и министрам необходимо будет вернуться в Вестминстер для участия в голосовании, отмечает газета.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Впоследствии оппозиция через принятый закон обязала правительство просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, если к середине октября стороны не смогут достичь соглашения об условиях "развода".