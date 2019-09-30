МИД Ирана считает законными действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 30 сентября. /ТАСС/. Тегеран считает, что мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предпринимают действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Действия народа Йемена против Саудовской Аравии - это законное право страны отвечать на агрессию", - сказал дипломат, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Он добавил, что "Иран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен", как только будет возможность. "Но, к сожалению, сейчас все пути закрыты. Йемен находится в осаде", - добавил Мусави.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают западные специалисты, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео, а также власти Саудовской Аравии обвинили Иран в причастности к атакам на предприятие Saudi Aramco. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.