Премьер Финляндии призвал Великобританию выступить с конкретными предложениями по Brexit

ТАСС, 30 сентября. Отсутствие четкой доминирующей позиции в правительстве Великобритании помешало заключить новую сделку об условиях Brexit (выхода страны из Евросоюза). Такое мнение высказал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник.

Он призвал Соединенное Королевство выступить с конкретными предложениями с целью их рассмотрения партнерами из сообщества. "По-моему, [в Великобритании] нет лидерства, что касается решения проблемы Brexit", - отметил Ринне после встречи с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, диалог которого с коллегой из королевства Стивеном Баркли в пятницу в Брюсселе в очередной раз завершился безрезультатно.

"Нам нужны письменные предложения, а не просто разговоры", - сказал финский премьер. "Мне известно, что от британской стороны поступили некоторые неофициальные документы, однако они пока не предлагают решения, - продолжил он. - ЕС необходимо незамедлительно получить письменные предложения от Великобритании с целью проведения юридической [оценки] того, что они означают для стран ЕС, для граждан Европейского союза, а также граждан королевства".

Глава финского правительства полагает, что в королевстве царит настоящая неразбериха, что касается заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем. "Любые новые предложения нуждаются в одобрении парламентом, однако это мне кажется довольно неопределенным, - продолжил Ринне. - Расхождения во мнениях наблюдаются не только между партиями, но и в самих партиях".

Недавнее решение британского премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, которое Верховный суд признал незаконным, стало, по оценке Ринне, "глубоким кризисом для демократии" и способно было "нанести ущерб всему британскому обществу".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки.