Бюро ПАСЕ рекомендовало включить в повестку срочные дебаты по митингам в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в понедельник рекомендовало включить в повестку осенней сессии срочные дебаты по протестным митингам в Москве. Об этом сообщил журналистам глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

"Да, поставили на четверг (3 октября), будут обсуждаться московские события", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что по итогам дискуссии не планируется принятие резолюции.

Ранее политическая группа "Альянс либералов и демократов за Европу" направила запрос на проведение в осеннюю сессию срочных дебатов, касающихся "нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Московский городской совет (так в ПАСЕ назвали Мосгордуму - прим. ТАСС).

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.