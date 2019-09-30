В ЛНР надеются, что 1 октября власти Киева подпишут "формулу Штайнмайера"

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) выражают надежду, что украинская сторона на ближайшей встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины все-таки подпишет "формулу Штайнмайера". Об этом говорится в заявлении МИД ЛНР.

"Надеемся, что в этот раз "технические недоразумения" все же не помешают господину [Леониду] Кучме продемонстрировать, что Киев нацелен на мирное урегулирование, и вместе со всеми участниками переговоров в контактной группе поставить свою подпись под текстом, который уже согласовал представитель Украины в "нормандском формате", - говорится в заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, опубликованном агентством Луганскинформцентр.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что формула одобрена "нормандской четверкой" и является неотъемлемой частью мер, необходимых для урегулирования конфликта. "Указанная формула определяет не порядок проведения каких-либо выборов, а порядок получения Донбассом постоянно действующего особого статуса в соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН и является актом международного права", - отметил он.

На встрече в Минске 18 сентября представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма отказался подписывать "формулу Штайнмайера", позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил это "техническим сбоем".

Следующая встреча контактной группы состоится 1 октября.