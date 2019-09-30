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МИД Китая отрицает передачу денег сыну Байдена

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что сын вице-президента Хантер Байден получил легализованные незаконным путем $1,5 млрд от Пекина

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Утверждения о том, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена получил легализованные незаконным путем денежные средства от Китая, являются беспочвенными. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя слова Рудольфа Джулиани - адвоката президента США.

"Подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности", - сказал дипломат.

В понедельник Джулиани на своей странице в Twitter написал, что сын вице-президента США Хантер Байден получил легализованные незаконным путем средства на сумму $3 млн от Украины и на сумму $1,5 млрд от Китая.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)
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