МИД ДНР: Киев должен перестать придумывать отговорки и подписать "формулу Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона должна прекратить избегать выполнения минских соглашений и подписания "формулы Штайнмайера". Власти Донецкой народной республики (ДНР) все-таки рассчитывают на подписание Киевом формулы на предстоящей встрече контактной группы в Минске, заявила в понедельник глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Киеву необходимо перестать придумывать отговорки и манипулировать терминами в угоду своего нежелания выполнять минские договоренности", - говорится в заявлении министра иностранных дел Натальи Никоноровой, опубликованной в Telegram-канале МИД ДНР.

По словам Никоноровой, накануне встречи в Минске украинские представители продолжают делать заявления, которые демонстрируют "явное и неприкрытое нежелание Киева" выполнять свои обязательства. Тем не менее, власти республики выражают надежду на подписание формулы 1 октября. "Рассчитываем на то, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев все же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами - гарантами минских соглашений и приступит к согласованию "формулы Штайнмайера" как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования - введения в силу закона об особом статусе Донбасса", - подчеркнула Никонорова.

На встрече в Минске 18 сентября представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма отказался подписывать "формулу Штайнмайера", позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил это "техническим сбоем".

Следующая встреча контактной группы состоится 1 октября.

"Формула Штайнмайера"

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время - президент Германии) предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".