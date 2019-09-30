Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о сохранении прежнего курса в отношении России

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Новый руководитель украинский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что не стоит рассчитывать на изменение позиции Киева в организации в отношении России только потому, что после внеочередных выборов была сформирована новая делегация.

В июне украинская делегация в знак протеста покинула заседание ПАСЕ после того, как на ней было принято решение о восстановлении полномочий делегации РФ в полном объеме. "Я считаю, что предыдущая делегация защищала интересы Украины и делала это правильно, - заявила Ясько в интервью украинскому изданию "Левый берег". - Были разные моменты, связанные с внутренними политическими разногласиями. Однако наша позиция сейчас и наше решение не ехать на нынешнюю сессию ПАСЕ показывает, что мы последовательны, что это - государственная позиция".

"Предыдущая делегация была не согласна и организовывала демарш, - продолжала новый глава украинской делегации. - Мы сейчас должны показать, что нового старта с новыми людьми не будет. Нам вместе следует найти какое-то решение, но от этого позиция государства не меняется".

По словам Ясько, ее совершенно не пугает, что ей придется общаться с делегацией РФ. "Если вы спросите, как мне работать наравне с русскими, меня вообще это не пугает, - продолжала она. - Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ. Я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время - в 2013-2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом".

На уточняющий вопрос о том, при каких обстоятельствах она общалась с российскими дипломатами, глава украинской делегации заявила, что это было в то время, когда она училась в Оксфорде. "Там было очень много встреч, - сказала она. - Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит".

После формирования нового состава Верховной рады в августе парламентарии утвердили и новый состав делегации Украины в ПАСЕ. Ее возглавила 28-летняя политолог, эксперт по вопросам культуры Елизавета Ясько. Новая делегация, как и прежняя, отказалась официально участвовать в открывающейся в понедельник осенней сессии организации. Тем не менее часть украинской делегации, в том числе и сама Ясько, в Страсбург приехала.