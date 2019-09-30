ПАСЕ включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным митингам в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.

В поддержку этого решения высказались 77 делегатов, против были 33, 12 воздержались, передает корреспондент ТАСС. Дискуссия состоится в четверг, в 16:30 мск.

"В Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции", - подчеркнул на заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Все нарушения, допущенные летом, уже были урегулированы судом. Все задержанные были отпущены, мне кажется, эта тема дебатов выглядит несколько искусственной", - констатировал он.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил журналистам, что предложение было внесено политической группой "Альянс либералов и демократов за Европу", представители которой изначально настаивали на проведении дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции. "Формат текущих дебатов предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций", - отметил он.

Тем не менее, продолжил парламентарий, вынесение на обсуждение этого вопроса "является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ". "Это недопустимо. Ассамблее не стоит вновь идти в фарватере русофобского меньшинства", - убежден Слуцкий.

"Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны. Несанкционированные акции и нападения на представителей правоохранительных органов ни в одном государстве - члене Совета Европы не могут считаться демократической нормой", - заключил глава комитета Госдумы.

Акции в Москве

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.