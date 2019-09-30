Председатель ПАСЕ рассчитывает на откровенный диалог с Россией по украинскому кризису

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) открывает возможности для открытого и честного диалога, в том числе связанного с украинским кризисом. Такое мнение высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии осенней сессии организации.

"Даже в случае самых сложных кризисов мы не должны закрывать дверь для диалога, необходимо общаться и обмениваться мнениями, - заявила она. - Тот факт, что российская делегация вновь обрела место в рядах ассамблеи, дает нам возможность работать с российским парламентом. Мы можем обсуждать с ними темы, представляющие общий интерес, а также темы, которые вызывают нашу обеспокоенность". Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы" в контексте событий на Украине, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной. "[Мы] рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами", - добавила она.

Председатель ПАСЕ выразила сожаление в связи с отсутствием украинской делегации, отметив, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Она также призвала не воспринимать решения Комитета министров, озвученные в Хельсинки, как победы или поражение конкретных сторон в геополитических сражениях, напомнив, что главная их цель - защита прав человека и обеспечение диалога.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы, в соответствии с которыми "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.