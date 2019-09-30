В Иране заявили, что Саудовская Аравия отправила послание Роухани через третью страну

ТЕГЕРАН, 30 сентября /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани получил послание из Саудовской Аравии, переданное через третью страну. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Информация том, что Роухани получил послание от Саудовской Аравии через представителя другой страны, верна", - цитирует Рабии пресс-служба МИД Ирана. По его словам, "если Эр-Рияд готов к изменениям своей политики, то Иран приветствует это".

Он не уточнил, что конкретно содержалось в послании и представители какой страны участвовали в его передаче.

26 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана заявил, что война в Йемене является ключевой проблемой в отношениях Исламской Республики Иран и Саудовской Аравии. По его словам, "если наступит перемирие в этой стране, разногласия Тегерана с Эр-Риядом будут разрешены".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают западные специалисты, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео, а также власти Саудовской Аравии обвинили Иран в причастности к атакам на предприятие Saudi Aramco. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.