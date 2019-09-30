Спикер ПАСЕ сожалеет об отсутствии делегации Украины на осенней сессии ассамблеи

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Отсутствие делегации Украины на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вызывает сожаление, в ПАСЕ рассчитывают, что заявка на подтверждение полномочий украинских законодателей будет направлена в ближайшее время. Об этом заявила в понедельник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии осенней сессии организации.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации, она должна пользоваться нашей безоговорочной поддержкой [в вопросе] защиты международного права", - сказала Паскье. "В этом контексте я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на [подтверждение] полномочий своей делегации на этой части сессии. Надеюсь, что Украина сделает это в ближайшее время в соответствии с нашими правилами", - добавила она.

Как сообщили ТАСС в Совете Европы, Верховная рада утвердила состав новой делегации, однако не подала запрос на подтверждение ее полномочий. В данной ситуации, согласно пункту 11.3 регламента ассамблеи, "полномочия существующей делегации истекли после открытия заседания ассамблеи или Постоянного комитета", или, если точнее, в 11:30 (12:30 мск) 30 сентября. Таким образом, официальная делегация Украины сможет принять участие в январской сессии ПАСЕ в случае направления и подтверждения полномочий.

Несмотря на официальный отказ участвовать в работе ассамблеи из-за возвращения в нее российских парламентариев, глава нового состава украинской делегации от Верховной рады Елизавета Ясько (партия "Слуга народа") решила присутствовать на осенней сессии. В воскресенье издание LB.ua опубликовало ее интервью, в котором она заявляла, что прибудет с неофициальным визитом в качестве гостя.

В таком же неформальном статусе в Страсбурге уже находятся несколько депутатов Верховной рады от Украины. Как сообщил ТАСС Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", он и его коллеги не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами-парламентариями на полях сессии. Также политик заявил о намерении встретиться с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, которая представляет свою страну в Комитете министров СЕ.