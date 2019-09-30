США внесли в санкционные списки двух россиян

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства финансов США.

Власти внесли в черные списки, в частности, двух россиян: Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По версии Минфина, они связаны с "Агентством интернет-исследований", которое, как полагают в Вашингтоне, причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

Ограничения также были введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries, а также три самолета и яхта. В финансовом ведомстве считают, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет в финансировании антиамериканских информационных операций, якобы проводимых "Агентством интернет-исследований".

"Сегодня [в понедельник] Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов", - отмечается в документе.