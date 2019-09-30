Экс-президент Украины Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван 1 октября на допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщил в понедельник Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Такое психофизиологическое исследование с применением полиграфа назначено на завтра, - приводит агентство УНИАН слова представителя пресс-службы института. - Но больше ничего, кроме информации, что оно назначено, сказать не можем".

На данный момент также неизвестно, явится ли сам Порошенко на этот допрос. Как отметили в пресс-службе, все детали процедуры могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос экс-президента с применением детектора лжи. Решение было выдано в рамках расследования дела о вероятном уклонении Порошенко от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Сам Порошенко уже побывал на допросе в ГБР в качестве свидетеля по этому делу, после которого директор бюро Роман Труба допустил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. Порошенко тогда отметил, что готов пройти эту процедуру, хотя, как он выразился, и не доверяет ГБР.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной этого года против него было заведено более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии правящего большинства в Верховной раде.