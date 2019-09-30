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Аравийская коалиция заявила, что не располагает данными об освобождении хуситами пленных

Ранее в понедельник телеканал Al Massira, подконтрольный "Ансар Аллах", сообщил о готовности движения освободить 350 пленных

ТАСС, 30 сентября. /ТАСС/. Представитель командования возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде в понедельник заявил, что альянс не располагает информацией об операции по освобождению пленных, проведенной сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами) в Йемене.

"У нас нет информации об операции по освобождению [хуситами] пленных", - цитирует аль-Малики телеканал Al Arabiya.

В понедельник телеканал Al Massira, подконтрольный "Ансар Аллах", сообщил о готовности движения освободить 350 пленных, включая трех саудовцев. В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) проинформировал о том, что хуситами при содействии МККК и ООН были освобождены 290 человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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