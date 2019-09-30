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Миграционный кризис в Европе

Норвегия выслала 67 выходцев из СНГ, включая двоих россиян

Все они выдворены или депортированы, так как находились в стране незаконно, отметили в полиции

ТАСС, 30 сентября. Власти Норвегии выслали 67 нелегальных мигрантов, приехавших из стран СНГ, среди которых были граждане РФ. Об этом в понедельник сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на полицию.

"Все они выдворены или депортированы, так как находились в стране незаконно. В пятницу, субботу и воскресенье перемещены 52 человека, остальные 15 высланы в понедельник", - сообщила представитель полиции Восточной Норвегии Эли Фрюйордет.

Среди мигрантов - женщины и мужчины в возрасте 20-50 лет, двое из них граждане РФ, шестеро - Киргизии, остальные - Казахстана. Все они были задержаны в минувшую среду в мотеле в пригороде Осло. На допросе нелегалы рассказали, что приехали в Норвегию на заработки. По словам Фрюйордет, такое число подлежащих депортации лиц, обнаруженных единовременно, стало необычным для правоохранителей.

Теги
КазахстанКиргизияНорвегияРоссияПроблема нелегальной миграции в Европе
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