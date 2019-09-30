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Пентагон: США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

Вопрос не обсуждается, заявил замминистра обороны страны Джон Руд

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров, данный вопрос сейчас не обсуждается. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"У нас нет конкретных планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о планах США разместить новые вооружения в Азии в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяВыход США и России из ДРСМД
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