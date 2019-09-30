Глава британского Минфина заявил, что страна будет готова к любому варианту Brexit

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенного Королевства подготовит страну ко всем вариантам ее предстоящего выхода из состава Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на съезде Консервативной партии в Манчестере глава британского Минфина Саджид Джавид.

"Казначейство получило от меня задание совместно с Банком Англии подготовить комплексный экономический ответ [на Brexit без сделки], чтобы поддержать нашу экономику, - сказал Джавид. - Мы готовы применить весь арсенал экономических мер в случае необходимости. Независимо от того, заключим мы сделку с ЕС или нет, мы будем готовы [к выходу из сообщества]".

Джавид также объявил о намерении правительства консерваторов увеличить минимальный размер оплаты труда в стране с £8,2 в час ($10 по текущему курсу) до £10,5 в час ($13) к 2024 году. При этом неделей ранее на съезде Лейбористской партии в Брайтоне главные соперники консерваторов пообещали в случае прихода к власти увеличить ту же цифру до £10 в час.

Консерваторы также намерены выделить £25 млрд ($30,7 млрд) на строительство и ремонт дорог и £5 млрд ($6 млрд) на улучшение цифровой инфраструктуры, в первую очередь обеспечение высокоскоростным доступом к интернету тех районов страны, где широкополосная связь до сих пор малодоступна. Дополнительные £220 млн ($270 млн) пойдут на развитие автобусного сообщения.

Как отмечают британские политические обозреватели, съезд тори, проходящий под лозунгом "Осуществить Brexit" и собравший около 11 тыс. делегатов, стал главной агитационной площадкой для партии в преддверии внеочередных выборов в парламент, которые могут состояться уже этой осенью. В ходе многочисленных выступлений в Манчестере руководство партии отстаивает ее политику в отношении Brexit и знакомит участников съезда со своим видением будущего покинувшей ЕС "глобальной Британии". Консерваторы, потерявшие в сентябре рабочее большинство в парламенте и противостоящие попыткам оппозиции отсрочить дату выхода страны из Евросоюза, настаивают на том, что Brexit должен быть осуществлен не позднее 31 октября. Как заявляет лидер тори Борис Джонсон, возглавивший партию и правительство в июле, только благодаря этому расколотая страна сможет сплотиться и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе реформировать системы здравоохранения, образования и транспорта.