В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космической сфере

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Угроза для США со стороны России и Китая в космической сфере растет, и Министерство обороны США должно перестраивать свою работу, чтобы иметь возможность дать на это ответ. Об этом заявил в понедельник заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Если мы посмотрим на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в космической сфере, то они как никогда велики и лишь усиливаются. Эти угрозы реальны, серьезны, и они растут. Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьезно, и министерство [обороны США] действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы. Мир меняется, и министерство обороны должно меняться вместе с ним", - сказал он.

"Это изменение должно заключаться в том, чтобы готовиться воспринимать космос не только как вспомогательную функцию, но как сферу, в которой мы должны обращать внимание на сдерживание, соперничество и быть готовыми обеспечить развертывание наших сил и их защиту", - подчеркнул представитель Пентагона. "Это означает, что действия в космосе, а не только на поверхности, будут влиять на исход конфликтов или кризисов в будущем", - добавил Китэй.