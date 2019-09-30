{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космической сфере

Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй подчеркнул, что Минобороны страны должно перестраивать свою работу в связи с этим

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Угроза для США со стороны России и Китая в космической сфере растет, и Министерство обороны США должно перестраивать свою работу, чтобы иметь возможность дать на это ответ. Об этом заявил в понедельник заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Если мы посмотрим на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в космической сфере, то они как никогда велики и лишь усиливаются. Эти угрозы реальны, серьезны, и они растут. Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьезно, и министерство [обороны США] действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы. Мир меняется, и министерство обороны должно меняться вместе с ним", - сказал он.

"Это изменение должно заключаться в том, чтобы готовиться воспринимать космос не только как вспомогательную функцию, но как сферу, в которой мы должны обращать внимание на сдерживание, соперничество и быть готовыми обеспечить развертывание наших сил и их защиту", - подчеркнул представитель Пентагона. "Это означает, что действия в космосе, а не только на поверхности, будут влиять на исход конфликтов или кризисов в будущем", - добавил Китэй.

Теги
СШАРоссияКитай
NYT: Трамп добивался от премьера Австралии доказательств беспочвенности дела Мюллера
По данным The New York Times, президент США предположительно просил Скотта Моррисона провести собственную проверку относительно причин начала расследования спецпрокурора
Читать полностью